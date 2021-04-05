Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55
09:31, 5 Апрель, 2021
Не менее 55 человек погибли в Индонезии в результате начавшихся в воскресенье паводков и оползней. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
По его данным, еще 40 человек пропали без вести,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Позже агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 21 человек погиб в граничащем с Индонезией Восточном Тиморе из-за оползней и паводков.
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