Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55

Не менее 55 человек погибли в Индонезии в результате начавшихся в воскресенье паводков и оползней. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По его данным, еще 40 человек пропали без вести,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 21 человек погиб в граничащем с Индонезией Восточном Тиморе из-за оползней и паводков.