“Новая книга” - 8 / 21: на что обратить внимание в книжных магазинах на этой неделе

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс читателей будет знакомить с новыми выпусками армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, встретятся и с уже известными классическими произведениями и познакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Якоб Мндзури: “Назар”

В серии “Диаспора” впервые отдельным изданием вышла в свет драма Якоба Мндзури “Назар”. Ранее она издавалась лишь раз - в 1929 году, в Бостонском журнале “Айреник”. Тема литературы Мндзури - его родное село, его природа, родные и простые людьми, связанные со своими традициями и землей. Драма “Назар” - единственное драматическое произведение великого писателя, в котором, по его же определению, “деревня живет во мне”, оно проникнуто красочными оттенками сельского мира Мндзури, но имеет трагическое окончание. Редактор: Артур Андраникян.

Переводная литература

Элена Ферранте: “Моя гениальная подруга”

Элена Ферранте - современная итальянская писательница. Ее личность до сих пор неизвестна, хотя она уже довольно известна. Мировое признание она получил благодаря “Неаполитанскому квартету”. Эта книга - первая из серии четырех романов. История, которая началась в 1950-х годах в бедном, но шумном пригороде Неаполя, насчитывает почти 60 лет. Главные герои - горячая натура - Лила и сама автор книги Элена. Они взрослеют, становятся женщинами, матерями, лидерами и на протяжении всего этого сохраняют свою сложную, иногда и противоречивую дружбу.

Первый роман охватывает историю детства Лилы и Элены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет - до школьного подросткового возраста. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дрыжбы, и вместе с тем - это история о целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Переводчик: Дженни Филян, редактор: Тадевик Налбандян. Книгу издал “Newmag”.

Детская литература

Робин Гуд

Книга о приключениях Робина Гуда, героя английской средневековой народной баллады, о его друзьях, которые в Шервудском лесу близ Ноттингема занимались разбойничеством и грабежами. Подростки полюбят этих героев, потому что они делали это, чтобы помочь бедным и нуждающимся. Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Степан Топчян, “Ерванд Кочар”

В этой монографии автор подробно анализирует творчество Ерванда Кочара (1899-1979) в контексте западноевропейского изобразительного искусства двадцатого века. Говорит о значительной роли Кочара в вопросе формирования новых явлений и его связях с мировым искусством. Параллельно комментируются и его эстетические взгляды и размышления по теоретическим и философским проблемам.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.