В многоэтажном доме в Тбилиси прогремел взрыв, погибла пожилая женщина: СМИ

В многоэтажном доме в Тбилиси прогремел взрыв, предположительно, из-за утечки газа, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Лило, на окраине города. Как рассказала РИА Новости одна из очевидиц, сейчас из корпуса эвакуируют жильцов — скорее всего, есть опасность разрушения.

"Мы живем неподалеку, услышали очень сильный грохот. Говорят, взрыв произошел из-за газа. Моментально приехали полицейские, скорая, пожарные. <...> О пострадавших и жертвах ничего не знаем", — отметила она.

По данным телекомпании "Рустави 2", взрыв произошел в квартире пожилой женщины. Во время инцидента жительница дома выпала с четвертого этажа, она скончалась в клинике, сообщает СМИ.