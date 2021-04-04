Католикос Арам I совершил  в Антилиасе богослужение по случаю  Воскресения Иисуса Христа

4 апреля Католикос Великого Дома Киликийского Арам I совершил в Антилиасе богослужение по случаю праздника Чудотворного Воскресения Иисуса Христа, после чего обратился к пастве с Пасхальной проповедью..

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-службы Католикосата Великого Дома Киликийского.

В сообщении говорится: «В воскресенье, 4 апреля 2021 года, у алтаря Соборной церкви в Антилиасе, по случаю праздника Чудотворного Воскресения Христова, Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отслужил литургию. Присутствовали архиепископ Шахан Саркисян и епископ Макар Ашгарян, а также монастырские святые отцы и диаконы. Песнопения исполнил монастырский хор Дпреванка «Армаш».

В своем послании дня Его Святейшество говорил о воскресении Сына Божьего: «Воскресение было победой над злом, грехом и смертью и в то же время призвал Человека соединить свою жизнь с верой и опоясать ее надеждой. Воскресение Христа следует рассматривать как гарантию воскресения Человека и завет — противостоять жизненным тревогам с верой и надеждой на воскресение. Апостол говорит, что если бы Христос не воскрес, наша вера потеряла бы смысл. Вера, основанная на воскресении Христа, также является источником надежды. Действительно, веками люди надеялись на пришествие Мессии Божьего. Эта надежда исполнилась через человечность и воскресение Христа».

Продолжая свою речь, Его Святейшество сказал: "Верить в воскресение Христа означает жить надеждой, делая надежду стержнем и указующим путем нашей жизни. Верить в воскресение Христа означает жить и верить в таинство воскресения. Верить в воскресение Христа - значит ждать Второго пришествия Христа. Без надежды, говоря словами псалма, человеческая жизнь превращается в траву. А жить Христом - значит жить надеждой, укрепляться ыерой».

Обращаясь к настоящему времени, Патриарх сказал: «Мы живем в трудные времена. Нас окружают непростые условия. Огромные трудности встречаются в нашей личной, семейной или коллективной жизни. Перед лицом этих вызовов мы призваны отрешиться от психических состояний и шагов, которые приводят нас к поражению, отчуждению и отчаянию в нашей жизни. Надежда, смешанная с верой, - это путь нашей жизни. Это весть о воскресении Христа. Это путь христианина».