Папа Франциск в своей  Пасхальной проповеди упомянул попавших в  плен в Арцахской  войне

Папа Римский Франциск в своей проповеди Urbi et orbi (Городу и миру) по случаю Святого Воскресения Христова говорил об урегулировании конфликтов, о напряженных региональных ситуациях, гонке вооружений, борьбе пандемией, о социальной защите и проблемах молодежи.

Как передает Арменпресс, в своем послании Понтифик не обошел вниманием и вопрос без вести пропавших и пленных, подчеркнув: «Да вызволит Господь этих несчастных, особенно в Восточной Украине и Нагорном Карабахе, чтобы они вернулись к своим семьям, да укрепит Он волю мировых лидеров и сподвигнет их остановить гонку новых вооружений».