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Папа Франциск в своей  Пасхальной проповеди упомянул попавших в  плен в Арцахской  войне

Папа Франциск в своей  Пасхальной проповеди упомянул попавших в  плен в Арцахской  войне

Папа Римский Франциск  в своей  проповеди Urbi et orbi (Городу и миру) по случаю Святого Воскресения Христова говорил об урегулировании конфликтов, о напряженных региональных ситуациях, гонке вооружений,   борьбе пандемией, о  социальной защите и проблемах молодежи. 

Как  передает Арменпресс, в своем послании Понтифик не обошел вниманием и вопрос без вести пропавших и пленных, подчеркнув: «Да вызволит  Господь  этих несчастных,  особенно в Восточной Украине и Нагорном  Карабахе, чтобы они вернулись к своим семьям, да укрепит Он волю мировых лидеров и сподвигнет их остановить гонку новых вооружений».


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