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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

3 апреля в Арцахе было проведено 34 теста, в результате которых подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом. Зараженные   являются контактерами  ранее установленных очагов. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения  Республики Арцах.

В настоящее время 18 инфицированных получают стационарное лечение от коронавирусной болезни, а пациенты с  легкой формой болезни  проходят амбулаторное лечение на дому.

Согласно источнику, в этом году в лаборатории на выявление коронавируса в Арцахе были протестированы 4776 граждан, из которых тесты 626 человек дали положительный результат. 

В целом в Республике Арцах подтверждено 2510 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 22 224 теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек, чтобы в кратчайшие  сроки побороть коронавирусную инфекцию.


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