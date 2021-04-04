COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

3 апреля в Арцахе было проведено 34 теста, в результате которых подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом. Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время 18 инфицированных получают стационарное лечение от коронавирусной болезни, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому.

Согласно источнику, в этом году в лаборатории на выявление коронавируса в Арцахе были протестированы 4776 граждан, из которых тесты 626 человек дали положительный результат.

В целом в Республике Арцах подтверждено 2510 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 22 224 теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек, чтобы в кратчайшие сроки побороть коронавирусную инфекцию.