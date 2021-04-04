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В Сюнике будет жара до +32 градусов. С Аравийского полуострова идет волна   горячего воздуха

В Сюнике будет жара до +32 градусов. С Аравийского полуострова идет волна   горячего воздуха

В связи с проникновением  в Армению волны тропического горячего воздуха с Аравийского полуострова, 4-9 апреля температура воздуха по всей территории республики постепенно повысится на 8-10 градусов. В долинной зоне Сюника 9 апреля температура воздуха днем достигнет +28 ․․․ + 32, в Араратской долине и в Ереване —  +27․․․ + 29 градусов. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 4 апреля, 5-9 апреля на территории республики осадков не ожидается. 

Ветер юго-восточный, 2-5 м / с. 

 

4 апреля, 5-9 апреля в Ереване  ожидается  погода без осадков


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