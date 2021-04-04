В Сюнике будет жара до +32 градусов. С Аравийского полуострова идет волна   горячего воздуха

В связи с проникновением в Армению волны тропического горячего воздуха с Аравийского полуострова, 4-9 апреля температура воздуха по всей территории республики постепенно повысится на 8-10 градусов. В долинной зоне Сюника 9 апреля температура воздуха днем достигнет +28 ․․․ + 32, в Араратской долине и в Ереване — +27․․․ + 29 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 4 апреля, 5-9 апреля на территории республики осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 2-5 м / с.

4 апреля, 5-9 апреля в Ереване ожидается погода без осадков