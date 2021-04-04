В Армянской Католической церкви в Гюмри состоялось  Пасхальное богослужение

В Армянской Католической церкви Святых мучеников в Гюмри 4 апреля состоялось Пасхальное богослужение, которое провел глава Армянской Католической епархии Армении, Грузии, России и Восточной Европы архиепископ Рафаэл Минасян.

Проповедь содержала завет: живите со Христом в душе, принимайте евангельскую весть и любовь Христа и внесите ее в дома свои, как свет свечи.

«Святое Воскресение должно быть в наших сердцах, в наших душах. Христос претерпел страдания, взошел на крест, принял смерть и воскрес, доказав, что жизнь не кончается смертью, но для этого вечного воскресения мы должны сначала очистить наши души, а затем открыть наши сердца и души и принять свет веры в свои сердца», - как передает Арменпресс, сказал в своей проповеди архиепископ Рафаэл Минасян.

В конце литургии архиепископ возвестил: «Христос воскрес из мертвых. Благословенно Воскресение Христово. Благая весть для нас!»

После службы верующие поздравили друг друга.

Арменуи Мхоян