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В Армянской Католической церкви в Гюмри состоялось  Пасхальное богослужение

В Армянской Католической церкви в Гюмри состоялось  Пасхальное богослужение

В Армянской Католической церкви Святых мучеников в Гюмри 4 апреля состоялось  Пасхальное богослужение, которое  провел глава Армянской Католической  епархии Армении, Грузии, России и Восточной Европы    архиепископ Рафаэл Минасян.   

Проповедь содержала завет: живите  со Христом в душе,  принимайте евангельскую весть и любовь Христа и  внесите ее в дома свои, как свет свечи. 

«Святое Воскресение должно быть в наших сердцах, в наших душах.  Христос претерпел страдания, взошел на крест, принял смерть  и воскрес, доказав, что жизнь не кончается смертью, но для этого вечного воскресения мы должны сначала очистить наши души, а затем открыть наши сердца и души и принять свет веры в свои сердца», - как  передает Арменпресс, сказал в своей проповеди архиепископ Рафаэл Минасян.

 

В конце литургии архиепископ возвестил: «Христос воскрес из мертвых. Благословенно Воскресение Христово. Благая весть для нас!» 

После службы верующие поздравили друг друга. 

 

Арменуи Мхоян

 

 


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