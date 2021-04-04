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Ушел из жизни известный акушер-гинеколог Георгий Погосян

Ушел из жизни известный акушер-гинеколог Георгий Погосян

Умер известный акушер-гинеколог Георгий Кимович Погосян. 

 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян.

«С глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине доцента кафедры акушерства и гинекологии ЕГМУ, моего хорошего друга Георгия Кимовича Погосяна. Опытный специалист, он действительно был одним из ведущих специалистов в своей области. Человек, пользовавшийся искренним уважением младших коллег», - написал Мурадян,  выразив соболезнование родным и близким Георгия  Погосяна.

 Георгий Кимович Погосян  родился в 1952 году. Д-р Погосян был заведующис отделением репродукции и андрологии медицинского центра Бегларян, доцентом кафедры акушерства и гинекологии ЕГМУ, кандидатом медицинских наук.


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