Ушел из жизни известный акушер-гинеколог Георгий Погосян

Умер известный акушер-гинеколог Георгий Кимович Погосян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян.

«С глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине доцента кафедры акушерства и гинекологии ЕГМУ, моего хорошего друга Георгия Кимовича Погосяна. Опытный специалист, он действительно был одним из ведущих специалистов в своей области. Человек, пользовавшийся искренним уважением младших коллег», - написал Мурадян, выразив соболезнование родным и близким Георгия Погосяна.

Георгий Кимович Погосян родился в 1952 году. Д-р Погосян был заведующис отделением репродукции и андрологии медицинского центра Бегларян, доцентом кафедры акушерства и гинекологии ЕГМУ, кандидатом медицинских наук.