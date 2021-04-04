Христос воскрес и даровал нам силу обновить наши души. Пасхальное послание Его Святейшества

Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II направил послание по случаю чудесного Воскресения Иисуса Христа.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестола, Его Святейшество отметил:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

“Христос воскрес из мертвых!”

(Гимн Св. Воскресения)

Возлюбленный благоверный народ!

Сегодня - чудесный праздник Святого Воскресения, праздник возрождения, победы над грехом и смертью. Христос воскрес, дверь в гроб открылась, ангелы принесли светлое благовестие жизни, апостолы укрепились и вдохновлены явлением воскресшего Спасителя. Чудесным, таинственным воскресением наш Господь Иисус Христос даровал человечеству небесную благодать воспрять от голгоф, побороть смерть и унаследовать вечную жизнь. Этой уверенностью мы воодушевляемся, также укрепляемся перед лицом невзгод и печалей, перед ужасающей реальностью смерти, имея твердую веру в то, что Христос воскрес и обновил жизнь, вывел человечество из тьмы греха и зла, утвердил примирение между человеком и Богом. “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”, - говорит апостол (1 Ин. 5.11). Воскресением Христовым открылся светлый путь благословенной жизни, надежды, любви, мира и солидарности. Отклонение от этого животворного пути вместо воскресения распространяет смерть и разрушение, вместо спасения - осуждение и гибель, превращает жизнь в водоворот ненависти, расколов, полный испытаний зла и опасностей.

Сегодня - чудесный праздник Святого Воскресения, праздник возрождения, победы над грехом и смертью. Христос воскрес, дверь в гроб открылась, ангелы принесли светлое благовестие жизни, апостолы укрепились и вдохновлены явлением воскресшего Спасителя. Чудесным, таинственным воскресением наш Господь Иисус Христос даровал человечеству небесную благодать воспрять от голгоф, побороть смерть и унаследовать вечную жизнь. Этой уверенностью мы воодушевляемся, также укрепляемся перед лицом невзгод и печалей, перед ужасающей реальностью смерти, имея твердую веру в то, что Христос воскрес и обновил жизнь, вывел человечество из тьмы греха и зла, утвердил примирение между человеком и Богом. “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”, - говорит апостол (1 Ин. 5.11). Воскресением Христовым открылся светлый путь благословенной жизни, надежды, любви, мира и солидарности. Отклонение от этого животворного пути вместо воскресения распространяет смерть и разрушение, вместо спасения  осуждение и гибель, превращает жизнь в водоворот ненависти, расколов, полный испытаний зла и опасностей.

Сегодня - чудесный праздник Святого Воскресения, праздник возрождения, победы над грехом и смертью. Христос воскрес, дверь в гроб открылась, ангелы принесли светлое благовестие жизни, апостолы укрепились и вдохновлены явлением воскресшего Спасителя. Чудесным, таинственным воскресением наш Господь Иисус Христос даровал человечеству небесную благодать воспрять от голгоф, побороть смерть и унаследовать вечную жизнь. Этой уверенностью мы воодушевляемся, также укрепляемся перед лицом невзгод и печалей, перед ужасающей реальностью смерти, имея твердую веру в то, что Христос воскрес и обновил жизнь, вывел человечество из тьмы греха и зла, утвердил примирение между человеком и Богом. “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”, - говорит апостол (1 Ин. 5.11). Воскресением Христовым открылся светлый путь благословенной жизни, надежды, любви, мира и солидарности. Отклонение от этого животворного пути вместо воскресения распространяет смерть и разрушение, вместо спасения  осуждение и гибель, превращает жизнь в водоворот ненависти, расколов, полный испытаний зла и опасностей.

Дорогие, в прошлом году наш народ подобно Спасителю снова претерпел страдание распятия. Тысячи наших возлюбленных чад, пройдя через голгофу страданий, погибли в адском горниле войны, потеряли значительную часть Арцаха - нашей родины. Как до войны, так и в послевоенный период в нашей жизни прочно не укоренились рвение в заповеданной Господом любви и солидарности, житие в соответствии с заветами Божьими. Разделения и сеямая ненависть, дух нетерпимости, продолжающиеся политические волнения ставят нашу страну и народ пред опасностью новых потрясений и упадка, затмевая возвышенные идеи патриотизма и любви к нации. А неослабевающая тревога о безопасности Родины, отсутствие видения отечественной жизни, разочарование и фрустрация мраком неопределенности омрачили наши надежды с видением будущего. Никакие обстоятельства, никакая цель, ничто не могут оправдать разделение и ослабление нации и родины, попирание наших национальных и духовных ценностей, наследия предков, денационализацию и деморализацию нового поколения, унижение достоинства и чести нации. Перед лицом вставших перед нами трудных политических, экономических, социальных проблем, в сложных кризисных обстоятельствах оставаясь в гробу погребения, медля в предпринятии необходимых для выхода из ситуации действий, наше распятие не будет увенчано животворной силой воскресения. Воскресение происходит не с предосудительной ненавистью и враждой, разделением и разрушением, но с любовью и объединением вокруг любви к нации, вместе преодолевая лишения и трудности. Жизнь нашего народа на родине и в диаспоре ожидает немедленного утешения скорбей, возрождения от страданий и победоносного воскресения. Свет спасения и воскресения, дарованного Христом, дорогие, излучается через добродетель жертвования, жертвований друг для друга, жертвований во имя всего народа. Именно в этом свете эгоизм отступает перед богопочитанием, смертоносный процесс обращается к животворящему Богу, приводящие к страданиям действия преобразуются в деяния воскресшей жизни, ведя к спасению и вечности. Воскрешение нашей страны и народа от бедствий, восстановление Арцаха из руин, возрождение всей нации и родины - это императивные обязательства, которые должны быть осуществлены всеми чадами нации, политическими партиями, в частности, властями, несущими наибольшую ответственность. Старания во благо родины увенчаются успехом при рвении спасти из катастрофической ситуации государственность, отказавшись от личных амбиций, отдав предпочтение интересам государства и нации. В этом духе мы должны довести до победного конца наши заветные устремления по восстановлению наших болезненных потерь, защите наших национальных прав и всеобщему признанию Геноцида армян.

Возлюбленные, Христос воскрес и даровал нам силу обновить наши души, нашу жизнь. Не будем отчаиваться или унывать перед лицом постигнувших нас испытаний. Останемся сильны в вере в воскресение. Претворим в жизнь чудо воскресения в нашей стране и в жизни. Горячими пожеланиями останемся верны нашей родной колыбели, нашей земле, воде, нашему очагу для пресечения эмиграции из родины и упрочения нашего государства. С помощью Господней мы преодолеем горести и беды нашей жизни, добившись реализации наших надежд и видений и созидания воскресшей новой жизни.

В этот душеобновляющий день вознесем молитву, чтобы благословение и благодать Господа нашего Спасителя распростерлись в сердцах людей, неся мир и благоденствие миру, мудрость политическим деятелям в ответственности нормализации государственной и общественной жизни и водительства к благополучию. Помолимся о здравии раненых на войне наших чад, о возвращении пленных и без вести пропавших, об упокоении душ наших павших героев и скончавшихся от пандемии утешением словами Господа нашего Иисуса Христа: “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Ин. 11.25). Пусть полное надежды благовестие Святой Пасхи дарует распростертому по миру нашему народу силу осуществить чаяния по благоустройству отечества. И да украсится зарей Святого Воскресения небосвод нашей национальной-церковной жизни, и наша Родина - Армения и Арцах, пребывают в мире и безопасности, и да будет сильным в вере наш народ, в любви и единстве, ныне и присно и вовеки. Аминь.

В этот душеобновляющий день вознесем молитву, чтобы благословение и благодать Господа нашего Спасителя распростерлись в сердцах людей, неся мир и благоденствие миру, мудрость политическим деятелям в ответственности нормализации государственной и общественнойжизни и водительства к благополучию. Помолимся о здравии раненых на войне наших чад, о возвращении пленных и без вести пропавших, об упокоении душ наших павших героев и скончавшихся от пандемии утешением словамиГоспода нашего Иисуса Христа. “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Ин. 11.25). Пусть полное надеждыблаговестие Святой Пасхи дарует распростертому по миру нашему народу силу осуществить чаяния по благоустройству отечества.

И да украсится зарей Святого Воскресения небосвод нашей национальной-церковной жизни, инаша Родина  Армения и Арцах, пребывают в миреи безопасности, и да будет сильным в вере наш народ, в любви и единстве, ныне и присно и вовеки. Аминь.

В этот душеобновляющий день вознесем молитву, чтобы благословение и благодать Господа нашего Спасителя распростерлись в сердцах людей, неся мир и благоденствие миру, мудрость политическим деятелям в ответственности нормализации государственной и общественнойжизни и водительства к благополучию. Помолимся о здравии раненых на войне наших чад, о возвращении пленных и без вести пропавших, об упокоении душ наших павших героев и скончавшихся от пандемии утешением словамиГоспода нашего Иисуса Христа. “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Ин. 11.25). Пусть полное надеждыблаговестие Святой Пасхи дарует распростертому по миру нашему народу силу осуществить чаяния по благоустройству отечества.

И да украсится зарей Святого Воскресения небосвод нашей национальной-церковной жизни, инаша Родина  Армения и Арцах, пребывают в миреи безопасности, и да будет сильным в вере наш народ, в любви и единстве, ныне и присно и вовеки. Аминь.

В этот душеобновляющий день вознесем молитву, чтобы благословение и благодать Господа нашего Спасителя распростерлись в сердцах людей, неся мир и благоденствие миру, мудрость политическим деятелям в ответственности нормализации государственной и общественнойжизни и водительства к благополучию. Помолимся о здравии раненых на войне наших чад, о возвращении пленных и без вести пропавших, об упокоении душ наших павших героев и скончавшихся от пандемии утешением словамиГоспода нашего Иисуса Христа. “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Ин. 11.25). Пусть полное надеждыблаговестие Святой Пасхи дарует распростертому по миру нашему народу силу осуществить чаяния по благоустройству отечества.

И да украсится зарей Святого Воскресения небосвод нашей национальной-церковной жизни, инаша Родина  Армения и Арцах, пребывают в миреи безопасности, и да будет сильным в вере наш народ, в любви и единстве, ныне и присно и вовеки. Аминь.

Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христово!