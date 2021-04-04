Президент Армен Саркисян поздравил Католикоса  Арама I с праздником Воскресения Христова

По случаю Праздника Воскресения Христова – Святой Пасхи, президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Католикосу Великого Дома Киликийского Араму I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится: «Пусть глубокое таинство Пасхи побудит нас с большей преданностью и верой объединить наши возможности и усилия на благо Родины, благополучия людей, углубления связей Родины и Диаспоры и единства армян всего мира.

Пусть воцарится мир во всем мире, и пусть только успехи и победы сопровождают всех армян на пути к реализации национальных целей».