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Президент Армен Саркисян поздравил Католикоса  Арама I с праздником Воскресения Христова

Президент Армен Саркисян поздравил Католикоса  Арама I с праздником Воскресения Христова

По случаю Праздника Воскресения Христова – Святой Пасхи, президент Республики Армения  Армен Саркисян направил поздравительное послание Католикосу Великого Дома Киликийского Араму I.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится: «Пусть глубокое таинство Пасхи побудит нас с большей преданностью и верой объединить наши возможности и усилия на благо Родины, благополучия людей, углубления связей Родины и Диаспоры и единства армян всего мира. 

Пусть воцарится мир во всем мире, и пусть только успехи и победы сопровождают всех армян на пути к реализации национальных целей».


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