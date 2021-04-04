По случаю Святой Пасхи премьер-министра  поздравил   Католикос Великого Дома Киликийского Арам I  

Премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Светлого Христова Воскресения - праздника Святой Пасхи, направил поздравительное послание Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Дорогой господин премьер-министр,

«Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28.20). Этот завет был дан Воскресшим Христом своим ученикам, призванным продолжить его миссию.

Полная веры и надежды на Воскресшего Христа, церковь выстояла и осталась в живых перед лицом ужасных погромов, гонений и разрушений. Так было и с Армянской церковью, которая была укреплена воскресением Христа и отождествила себя со страданием народа. Воистину, своим духовным и интеллектуальным созиданием и народным служением Армянская церковь принесла чудесное присутствие воскресшего Христа в наши жизни.

Сегодня в жизни нашего народа, окруженного различными тревогами, наша церковь, верная своей священной миссии, призвана обновлять нашу жизнь духом Воскресения Христова, концентрируясь на осуществлении библейских истин и ценностей и службе.

Пусть Воскресший Христос изгонит всякое зло из жизни нашей Родины, чтобы своим единым духом, обновленными верой и волей наш народ мог открыть новую яркую страницу в истории Армении.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

С патриаршим благословением и отеческой любовью”.