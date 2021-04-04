Армянская Апостольская Церковь празднует чудесное Воскресение Иисуса Христа

В этом году Армянская Апостольская Святая Церковь празднует чудесное Воскресение Иисуса Христа 4 апреля.

Как сообщает Арменпресс, праздник отмечается в соборе Св. Григория Просветителя в Ереване. Как сообщает сайт Араратской Патриаршей епархии, праздник Чудотворного Воскресения Иисуса Христа называется Пасхой, что означает «разделение» — отделение от земных грехов, возвращение к Богу.

Пасха - это один из пяти основных праздниеов Армянской Апостольской Святой Церкви. Вечером после распятия и смерти Иисуса Христа благочестивые люди сняли тело Его с креста и положили в гробницу, закрыв большим камнем. Три дня спустя, в воскресенье утром Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Соломон, пошли к гробнице, чтобы помазать тело Христа, но были удивлены, обнаружив, что входной камень в пещеру отодвинут, а сама гробница пуста. Пока они недоумевали, два ангела сказали им: "Почему вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, но Он воскрес» (Луки 24: 5-6).

Женщины возвестили апостолам о воскресении, после чего Иисус явился и благословил их. Воскресение Христа стало основой христианского учения и веры. «Если нет воскресения из мертвых, значит, Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша напрасна, вера ваша напрасна» (1 Коринфянам 15: 13-14).

Накануне Воскресения Христова в церквях служится св. Литургия, знаменующая начало празднования Пасхи. Утром служба в церквях, обряд освящения Андастана (недр). В праздник Воскресения верующие приветствуют друг друга посланием «Христос воскрес из мертвых!» и отвечают: «Благословенно Воскресение Христово!»

На Пасху верующие красят яйца. Расписное окрашенное яйцо считается символом новой жизни и Воскресения. Красный цвет символизирует кровь распятого Иисуса, пролитую во имя спасения человечества. По словам Св. Григора Татеваци: «Мы красим яйца только на Пасху, ибо яйцо - символ мира», как говорят мудрые: «Внешняя оболочка подобна небу, мембрана подобна воздуху, белок подобен воде, а желток - земле». А красный цвет символизирует кровь Христа. И мы берем красное яйцо в руки и провозглашаем свое спасение».

Армянская Апостольская Святая Церковь отмечает праздник чудесного воскресения Иисуса Христа пятьдесят дней — до Пятидесятницы. Этот период называется Хинанц или Хинунк (Хисунк – пятьдесят).

Сорок дней периода Хинунк посвящены воскресшему Христу, ученикам, свидетельствующим о Царстве Божьем (Деяния 1:3), а последние десять дней посвящены Вознесению Христа. Через десять дней после Вознесения Дух Святой сошел на апостолов, и укрепленные Духом апостолы возвестили о Воскресшем Христе по всему миру.