По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения госграницы РА  была стабильная обстановка

По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении 2 и 3 апреля сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Как сообщает Арменпресс, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, обстановка не изменилась.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.