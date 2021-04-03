По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения госграницы РА была стабильная обстановка
16:53, 3 Апрель, 2021
По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении 2 и 3 апреля сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.
Как сообщает Арменпресс, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, обстановка не изменилась.
Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.
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