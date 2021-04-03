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По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения госграницы РА  была стабильная обстановка

По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения госграницы РА  была стабильная обстановка

По всей армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении 2 и 3 апреля сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано. 

Как сообщает Арменпресс, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, обстановка не изменилась.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.


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