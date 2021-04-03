Алиев сознательно вносит в азербайджано-карабахский конфликт этно-религиозные нюансы. МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах считает весьматревожащим заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств —с точки зрения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Арменпресс, в распространенном МИД Арцаха заявлении говорится, что президент Азербайджана продолжает провоцировать антиармянские настроения не только в Азербайджане, но и среди общественности тюркоязычных и мусульманских стран.

«Тем самым азербайджанский лидер намеренно добавляет этно-религиозный подтекст азербайджано-карабахскому конфликту, пытаясь объединить тюрко-мусульманские миры вокруг устремлений Азербайджана.

Алиев целенаправленно переводит армяноненавистничествои азербайджано-карабахский конфликт в плоскость пантюркизма и панисламизма, тем самым добавляя элементы экстремизма в эти идеологии. И в этом контексте преступный тройственный союз преступного альянса Азербайджана, Турции и международного терроризма стал первым серьезным геополитическим вызовом, выразившимсяширокомасштабной военной агрессией, развязанной против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

За этим следуют экспансионистские устремления и в отношении различных территорий Республики Армения, в частности, Сюника. При отсутствии адекватных действий со стороны международного сообщества аналогичные действия могут иметь место в других регионах —с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», говорится в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, что «Зангезурский коридор объединит тюркский мир».