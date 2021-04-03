Встречи с президентом РА носят традиционный характер. Посол России

Посол России в Армении Сергей Копыркин считает встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном традиционными.

Как передает Арменпресс, в ходе встречи с журналистами 3 апреля, отвечая на вопрос о цели регулярных встреч с президентом РА, посол России сказал, что в ходе встреч обсуждаются вопросы повестки, касающиеся двусторонних отношений.

«Это нормальное, обычное общение», - добавил посол.

Посол также коснулся инициативы президента РА Армена Саркисяна по углублению армяно-российских отношений. Копыркин отметил, что приветствуется любая инициатива, способствующая углублению армяно-российских отношений.