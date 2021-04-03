«Миролюбивые» программы Азербайджана были завесой для международного сообщества. Омбудсмен РА

«Миролюбивые» программы Азербайджана были завесой для международного сообщества, а на самом деле проводилась политика ненависти и вражды по отношению к населению Арцаха и Армении.

Как передает Арменпресс, об этомнаписал омбудсмен РА Арман Татоян на своей странице в Facebook.

«Чтобы создать правдоподобную иллюзию, к этим программам были привлечены специальные эксперты—Track II Peacebuilding. Но в этих экспертах было столько же ненависти и вражды. Например, платформы «Баку» в 2016 г. или «Баку-Тбилиси» в 2017 г. Эти «миролюбивые» азербайджанские программы не были нацелены на достижение настоящего мира, им всегда предшествовали или за ними следовали военные действия, сопровождавшиеся зверствами. Мир - это наивысшая ценность для нас, но мы не должны допускать, чтобы нас одурманивали ложные миролюбивые взгляды Азербайджана», - сказал омбудсмен.