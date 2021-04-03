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Предстоятель Арцахской епархии и архиепископ Паргев посетили монастырь Гандзасар

Предстоятель Арцахской епархии и архиепископ Паргев посетили монастырь Гандзасар

Патриарший посланник по особым поручениям Его Святейшество архиепископ ПаргевМартиросян встретился с предстоятелем Арцахской епархии  епископом Вртанесом Абрамяном. Святые отцы  посетили монастырь Гандзасар.

Как  передает Арменпресс, на странице архиепископа Паргева Мартиросяна в Facebookговорится, что в местной церкви Святого Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) святые отцы участвовали в совете глав службы Страстной недели, вознесли молитву  за спасение  и незыблемость Армении и Арцаха и скорейшее  возвращение пленных на родину.


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