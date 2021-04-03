Предстоятель Арцахской епархии и архиепископ Паргев посетили монастырь Гандзасар

Патриарший посланник по особым поручениям Его Святейшество архиепископ ПаргевМартиросян встретился с предстоятелем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абрамяном. Святые отцы посетили монастырь Гандзасар.

Как передает Арменпресс, на странице архиепископа Паргева Мартиросяна в Facebookговорится, что в местной церкви Святого Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) святые отцы участвовали в совете глав службы Страстной недели, вознесли молитву за спасение и незыблемость Армении и Арцаха и скорейшее возвращение пленных на родину.