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В Китае за сутки зарегистрировано всего 26 случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки зарегистрировано всего 26 случаев заражения коронавирусом

В Китае,откуда по всему  миру  распространилась непобежденная до сих пор  и унесшая десятки миллионов жизней пандемия COVID-19, за 2 апреля зарегистрировано всего 26 случаев заражения коронавирусом.  

Причем 19 случаев были «завезены» из-за границы. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters. 

Общее количество инфицированных в Китае (с населением более одного миллиарда человек) составляет 90 252 человека, а умерших - 4636 человек.


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