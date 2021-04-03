В Китае за сутки зарегистрировано всего 26 случаев заражения коронавирусом
15:18, 3 Апрель, 2021
В Китае,откуда по всему миру распространилась непобежденная до сих пор и унесшая десятки миллионов жизней пандемия COVID-19, за 2 апреля зарегистрировано всего 26 случаев заражения коронавирусом.
Причем 19 случаев были «завезены» из-за границы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Общее количество инфицированных в Китае (с населением более одного миллиарда человек) составляет 90 252 человека, а умерших - 4636 человек.
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