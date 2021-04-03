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Обмен пленными должен быть завершен. Посол России

Обмен пленными должен быть завершен. Посол России

Обмен попавшими в пленв ходе войны в Нагорном Карабахе, должен быть завершен. 

Как  передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. 

«Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе, содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили ранее - «всех на всех», — сказал посол России Копыркин. 

Ранее посол России Сергей Копыркин заявил, что одним из приоритетов российского руководства является возвращение военнопленных в результате войны в Нагорном Карабахе, и что делается все возможное для скорейшего решения вопроса.

 

 


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