Обмен пленными должен быть завершен. Посол России

Обмен попавшими в пленв ходе войны в Нагорном Карабахе, должен быть завершен.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе, содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили ранее - «всех на всех», — сказал посол России Копыркин.

Ранее посол России Сергей Копыркин заявил, что одним из приоритетов российского руководства является возвращение военнопленных в результате войны в Нагорном Карабахе, и что делается все возможное для скорейшего решения вопроса.