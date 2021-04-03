Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Семь человек в Великобритании  умерли от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca

Как  передает Арменпресс со ссылкой на Financial Times, об этом сообщило Британское агентство по регулированию в области лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). 

В агентстве сообщили, что после вакцинации тромбоз развился у 30 человек. 

Однако MHRA сообщает, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации