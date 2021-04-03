Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca

Как передает Арменпресс со ссылкой на Financial Times, об этом сообщило Британское агентство по регулированию в области лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

В агентстве сообщили, что после вакцинации тромбоз развился у 30 человек.

Однако MHRA сообщает, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты.