Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
14:39, 3 Апрель, 2021
Семь человек в Великобритании умерли от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca
Как передает Арменпресс со ссылкой на Financial Times, об этом сообщило Британское агентство по регулированию в области лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
В агентстве сообщили, что после вакцинации тромбоз развился у 30 человек.
Однако MHRA сообщает, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты.
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