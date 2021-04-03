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Президент Ирана заявил о распространении в стране четвертой волны коронавируса

Президент Ирана заявил о распространении в стране четвертой волны коронавируса

Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух регионах Исламской Республики Иран. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом 3 апреля заявил президент Хасан Рухани, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Рухани подчеркнул, что если не будут приняты соответствующие меры, волна распространится на другие провинции Ирана. 

По состоянию на 2 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Иране составляет 1 908 974 человека, умерли 62 876 человек. 

Бесплатные добровольные прививки российской вакциной "Спутник V" начались  в стране еще 9 февраля. Затем начали использовать вакцины Sinopharm - от китайской компании  и индийской компании Bharat Biotech. Ожидается, что иранская вакцина будет доступна уже в апреле.


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