Президент Ирана заявил о распространении в стране четвертой волны коронавируса

Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух регионах Исламской Республики Иран.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом 3 апреля заявил президент Хасан Рухани, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Рухани подчеркнул, что если не будут приняты соответствующие меры, волна распространится на другие провинции Ирана.

По состоянию на 2 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Иране составляет 1 908 974 человека, умерли 62 876 человек.

Бесплатные добровольные прививки российской вакциной "Спутник V" начались в стране еще 9 февраля. Затем начали использовать вакцины Sinopharm - от китайской компании и индийской компании Bharat Biotech. Ожидается, что иранская вакцина будет доступна уже в апреле.