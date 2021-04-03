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«Движение за спасение Отечества» освобождает улицу Демирчяна

«Движение за спасение Отечества» освобождает улицу Демирчяна

«Движение за спасение Отечества» освобождает улицу Демирчянаи  сообщает, что в ближайшие дни основные действия борьбы будут перенесены в разные населенные пункты Армении. 

Как  передает Арменпресс, в заявлении, распространенном "Движением за спасение Отечества", содержится призыв к гражданам самоорганизоваться во всех общинах, вставать на борьбу, активно участвовать во встречах и собраниях движения. 

Как сказано в сообщении движения, 6 апреля в 14:00в городе Севан  состоится встреча с горожанами  на площади у Дворца культуры им. Сурена Закаряна.

 


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