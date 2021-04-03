«Движение за спасение Отечества» освобождает улицу Демирчяна

«Движение за спасение Отечества» освобождает улицу Демирчянаи сообщает, что в ближайшие дни основные действия борьбы будут перенесены в разные населенные пункты Армении.

Как передает Арменпресс, в заявлении, распространенном "Движением за спасение Отечества", содержится призыв к гражданам самоорганизоваться во всех общинах, вставать на борьбу, активно участвовать во встречах и собраниях движения.

Как сказано в сообщении движения, 6 апреля в 14:00в городе Севан состоится встреча с горожанами на площади у Дворца культуры им. Сурена Закаряна.