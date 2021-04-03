Землетрясение в 4 км к северо-востоку от Шоржи

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 3 апреля этого года в 13:03 по местному времени (09:03 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение.. Координаты: 40,52 градусов северной широты, 45.32 градусов восточной долготы (Армения, 4 км к северо-востоку от Шоржи), очаг на глубине 10 км, магнитуда 1,9.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в селе Шоржа Гегаркуникской области силой 2 балла.

Ранее МЧС РА сообщало о землетрясение 3 апреля в 12:15 часов с координатами: 39.30 северной широты 46.46 восточной долготы — Армения, 8 км к югу от Дастакерта, на глубине 10 км. Землетрясение магнитудой 2,2.