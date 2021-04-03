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Землетрясение в 4 км к северо-востоку от Шоржи

Землетрясение в 4 км к северо-востоку от Шоржи

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 3 апреля этого года в 13:03 по местному времени (09:03 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение.. Координаты: 40,52  градусов северной широты, 45.32 градусов восточной долготы (Армения,  4 км к северо-востоку от Шоржи), очаг на глубине 10 км, магнитуда 1,9. 

Как  передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в селе Шоржа Гегаркуникской области силой 2 балла.

Ранее МЧС РА сообщало о  землетрясение 3 апреля в 12:15 часов  с координатами: 39.30 северной широты 46.46  восточной долготы — Армения,   8 км к югу от Дастакерта, на глубине 10 км. Землетрясение магнитудой 2,2.

 


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