Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха опубликовала новые имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.
Тадевосян Арамаис Гегамович 2000 г/р
Ахинян Артур Аркадьевич, 2001 г/р
Оганесян Ерванд Артемович, 1986 г/р
Степанян АртакАлексанович, 2001 г/р
Антонян Карен Беникович, 2000 г/р
Доброволец Галстян Эдуард Мартикович, 1975 г/р
Абрамян Вааг Юрьевич, 2001 г/р
Иванян Симон Мехакович, 2000 г/р
Гукасян Комитас Каренович, 2001 г/р
ЕнгоянОганесХачатурович, 2001 г/р
Багдасарян Гамлет Генрикович, 1995 г/р
Резервист Хачатрян Цолак Эдуардович, 1977 г/р
Резервист Даниелян Андраник Романович, 1984г/р
Погосян АраикАндраникович, 2001 г/р
Григорян Геворк Сергеевич, 2001 г/р
РезервистГанадян Артур Владимирович, 1972 г/р
Каграманян Ваге Камоевич, 1997 г/р
Резервист Даноян Степан Хачикович, 1997 г/р
Манукян Давид Артурович, 2002 г/р
Манукян Раффи Манукович, 2002 г/р
Каграманян Гор Вачикович, 2002 г/р
Резервист Погосян Микаэл Валерикович, 1984 г/р
Асатрян Абель Айказович, 2002 г/р
АгаджанянБениамин Симонович, 2002 г/р
Мадоян Степан Айкович, 2002 г/р
Доброволец Геворгян Айк Марзпетунович, 1991 г/р
Резервист Караханян Рубен Вирабович, 1995 г/р
Аракелян Ваан Артемович, 2001 г/р
АвагянСасун Борисович, 1990 г/р
Ванесян Гарик Мишаевич, 1975 г/р
Айрапетян Тигран Каренович, 2000 г/р
МурадханянМикаэлАрамович, 2001 г/р
Саргсян Гор Айкович, 2001 г/р
Симонян ОганесНорикович, 2002 г/р
БурназянКарапетМкртчевич, 2002 г/р
Оганесян АйказКамоевич, 1985 г/р
Резервист Саргсян СедракГорикович, 1983 г/р
Товмасян ОгсенХачатурович, 1979 г/р
Миракян Карапет Шаваршевич, 2001 г/р
Резервист Аванесян Эдуард Енокович, 1981 г/р
Мкртчян Коля Геворкович, 2001 г/р
Заргарян Артур Амбарцумович, 1994 г/р
Асрян Мхитар Владикович, 1983 г/р
Погосян Гор Артурович, 2000 г/р
Титанян Роберт Арменович, 2000 г/р
Гиносян Генрик Араикович, 2001 г/р
Казарян Севан Грачикович, 1996 г/р
Арутюнян Айк Гамлетович, 1983 г/р
Хартенян Саргис Мартуникович, 1990 г/р
Резервист Микаелян Самвел Сурикович, 1988 г/р
Арсенян Нельсон Вазгенович, 1988 г/р
Хлгатян Давид Ашотович, 1998 г/р
Адоян Давид Аркадьевич, 2000 г/р
Нахапетян Аветис Акобович, 1996 г/р.
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