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Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха опубликовала новые имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины. 

Тадевосян Арамаис Гегамович 2000 г/р 

Ахинян Артур Аркадьевич,  2001 г/р  

Оганесян Ерванд Артемович, 1986 г/р  

Степанян АртакАлексанович,  2001 г/р 

Антонян Карен Беникович,  2000 г/р 

Доброволец Галстян Эдуард Мартикович, 1975 г/р

Абрамян Вааг Юрьевич,  2001 г/р

Иванян Симон Мехакович,  2000 г/р

Гукасян Комитас Каренович,  2001 г/р

ЕнгоянОганесХачатурович,  2001 г/р

Багдасарян Гамлет Генрикович,  1995 г/р

Резервист Хачатрян Цолак Эдуардович,  1977 г/р

Резервист Даниелян Андраник Романович,  1984г/р 

Погосян АраикАндраникович,  2001 г/р

Григорян Геворк Сергеевич,  2001 г/р

 РезервистГанадян Артур Владимирович,  1972 г/р

Каграманян Ваге Камоевич, 1997 г/р

Резервист Даноян Степан Хачикович,  1997 г/р

Манукян Давид Артурович,  2002 г/р

Манукян Раффи Манукович,  2002 г/р

Каграманян Гор Вачикович,  2002 г/р

Резервист  Погосян Микаэл Валерикович,  1984 г/р

Асатрян Абель Айказович, 2002 г/р

АгаджанянБениамин Симонович,  2002 г/р

Мадоян Степан Айкович,  2002 г/р

Доброволец Геворгян Айк Марзпетунович,  1991 г/р

Резервист Караханян Рубен Вирабович, 1995 г/р

Аракелян Ваан Артемович,  2001 г/р

АвагянСасун Борисович,  1990 г/р

Ванесян Гарик Мишаевич,  1975 г/р

Айрапетян Тигран Каренович,  2000 г/р

МурадханянМикаэлАрамович, 2001 г/р

Саргсян Гор Айкович,  2001 г/р

Симонян ОганесНорикович,  2002 г/р

БурназянКарапетМкртчевич, 2002 г/р

Оганесян АйказКамоевич,  1985 г/р

Резервист Саргсян СедракГорикович,  1983 г/р

Товмасян ОгсенХачатурович,  1979 г/р

Миракян Карапет Шаваршевич,  2001 г/р

Резервист Аванесян Эдуард Енокович,  1981 г/р

Мкртчян Коля Геворкович, 2001 г/р

Заргарян Артур Амбарцумович, 1994 г/р

Асрян Мхитар Владикович,  1983 г/р

Погосян Гор Артурович,  2000 г/р

Титанян Роберт Арменович, 2000 г/р

Гиносян Генрик Араикович,  2001 г/р

Казарян Севан Грачикович,  1996 г/р

Арутюнян Айк Гамлетович,  1983 г/р

Хартенян Саргис Мартуникович,  1990 г/р

Резервист Микаелян Самвел Сурикович,  1988 г/р

Арсенян Нельсон Вазгенович, 1988 г/р

Хлгатян Давид Ашотович,  1998 г/р

Адоян Давид Аркадьевич, 2000 г/р

Нахапетян Аветис Акобович, 1996 г/р.

 

 


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