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Температура воздуха на всей территории республики повысится на 8-10 градусов

Температура воздуха на всей территории республики повысится на 8-10 градусов

В связи с проникновением волны тропического горячего воздуха с Аравийского полуострова, 4-7 апреля температура воздуха на всей территории Республики Армения постепенно повысится на 8-10 градусов.

Как  передает Арменпресс, Центр гидрометеомониторинга сообщает, что уже  8 апреля днем температура воздуха в долинахСюникадостигнет +27 ․․․ + 30градусов, а в Араратской долине и Ереване - +26 ․․․ + 28градусов. 

На территории республики во второй днем  3 апреля в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки, возможна гроза. 4-8 апреля ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. С 4 по 8 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов. 

В Ереване во второй половине дня 3 апреля возможны кратковременные дожди и грозав отдельных районах города.4-8 апреля ожидается погода без осадков.


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