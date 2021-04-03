Температура воздуха на всей территории республики повысится на 8-10 градусов

В связи с проникновением волны тропического горячего воздуха с Аравийского полуострова, 4-7 апреля температура воздуха на всей территории Республики Армения постепенно повысится на 8-10 градусов.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеомониторинга сообщает, что уже 8 апреля днем температура воздуха в долинахСюникадостигнет +27 ․․․ + 30градусов, а в Араратской долине и Ереване - +26 ․․․ + 28градусов.

На территории республики во второй днем 3 апреля в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки, возможна гроза. 4-8 апреля ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. С 4 по 8 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

В Ереване во второй половине дня 3 апреля возможны кратковременные дожди и грозав отдельных районах города.4-8 апреля ожидается погода без осадков.