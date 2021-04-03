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Члены делегации ВСС встретились с коллегами из Мосгорсуда

Члены делегации ВСС встретились с коллегами из Мосгорсуда

Представители делегации Высшего судебного совета Республики Армения, находящейся в столице России, провели рабочую встречу с коллегами из Мосгорсуда.. 

Как  передает Арменпресс, пресс-служба Высшего судебного совета сообщает, что стороны обсудили актуальные вопросы электронного правосудия.

Российские специалисты представили армянским коллегам проблемы функционального управления Мосгорсуда и поделились своим опытом. Особый акцент был сделан на реализации целевых программ, связанных с поэтапным внедрением электронного правосудия, современной цифровой системы управления делами, систематическим мониторингом правосудия и снижением стоимости правосудия.

 В свою очередь, представители Высшего судебного совета представили проделанную в судебной системе Республики Армения работу по обновленным программным направлениям системы электронного правосудия, в частности, в суде города Еревана. С российскими коллегами  обсуждались электронные иски, система уведомлений, инструментарий концепции создания электронных документов,   автоматизации других судебных процессов,а также особенности их реализации.


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