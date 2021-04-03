Энергетика, медицина, туризм. Министры ИД РА и Таджикистана обозначили взаимовыгодные направления

3 апреля в Москве, в рамках состоявшегося накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ, глава МИД Армении Ара Айвазян встретился с министром иностранных дел Таджикистана СироджиддиномМухриддином.

Как передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что министры Айвазян и Мухриддин обменялись мнениями по вопросам сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В этом контексте собеседники подчеркнули важность развития армяно-таджикского политического диалога, в частности, путем активизации контактов на высоком уровне и проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Среди взаимовыгодных направлений двустороннего взаимодействия были отмечены торгово-экономическая, энергетическая сферы, медицина, наука и информационные технологии, туризм, а также культурно-гуманитарные сферы.

Министры иностранных дел Армении и Таджикистана коснулись также ряда вопросов региональной и международной безопасности и мира, а также реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ и подготовительных работ предстоящих мероприятий в рамках организации.

В завершении встречи министры Айвазян и Мухриддин подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами.