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Энергетика, медицина, туризм. Министры ИД РА и Таджикистана обозначили взаимовыгодные направления

Энергетика, медицина, туризм. Министры ИД РА и Таджикистана обозначили взаимовыгодные направления

3 апреля в Москве, в рамках состоявшегося накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ, глава МИД Армении Ара Айвазян встретился с министром иностранных дел Таджикистана СироджиддиномМухриддином.

Как  передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что министры Айвазян и Мухриддин обменялись мнениями по  вопросам сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В этом контексте собеседники подчеркнули важность развития армяно-таджикского политического диалога, в частности, путем активизации контактов на высоком уровне и проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Среди взаимовыгодных направлений двустороннего взаимодействия были отмечены торгово-экономическая, энергетическая сферы, медицина, наука и информационные технологии, туризм, а также культурно-гуманитарные сферы.

Министры иностранных дел Армении и Таджикистана коснулись также ряда вопросов региональной и международной безопасности и мира, а также реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ и подготовительных работ предстоящих мероприятий  в рамках организации.

В завершении встречи министры Айвазян и Мухриддин подписали двухлетнюю программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами.


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