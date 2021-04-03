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КГД инициирует встречу с представителями предприятий общественного питания

КГД инициирует встречу с представителями предприятий общественного питания

Комитет госдоходовРеспублики Арменияготов организовать еще одну встречу со всеми представителями сектора общественного питания, учитывая недавние общественные обсуждения по вопросам, волнующим предприятия общественного питания, в частности - Ассоциацию Армянских Рестораторов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КомитетагосдоходовРеспублики Армения,, учитывая, что хозяйствующие субъекты, работающие в сфере общественного питания, по-прежнему испытывают озабоченность по поводу надзорной деятельности КГД, открытая дискуссионная площадка – это еще одна возможность достижения полного взаимопонимания,а также возможность обсудить спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. 

 «Комитет ожидает, что на этой дополнительной встрече с хозяйствующими субъектами в партнерской атмосфере будут выявлены все вызывающие озабоченность вопросы и найдены решения —в интересах развития сферы и при полномсоблюденим законодательства РА. Встреча назначена на 7 апреля - в 14:30 часов по адресу Ереван, Агароняна 12/3. Комитет госдоходов рассчитывает на активное участие и конструктивное обсуждение», - говорится в  сообщении.

 


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