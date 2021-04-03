В Турции зарегистрировано рекордно высокое число инфицированных коронавирусом

Наряду с быстрым распространением коронавируса в Турции продолжают регистрироваться антирекорды.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкую Demokrathaber.net, Минздрав сообщил, что по состоянию на 2 апреля в стране зарегистрировано наибольшее количество заражений за один день - 42 308 человек. Количество смертей за один день также высокое - 179.

Всего в стране коронавирусом заразились 3.400.296 человек, умерли - 31892.

За все время в стране проведено более 39 миллионов тестов.