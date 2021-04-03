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В Турции зарегистрировано рекордно высокое число инфицированных коронавирусом

В Турции зарегистрировано рекордно высокое число инфицированных коронавирусом

Наряду с быстрым  распространением коронавируса в Турции продолжают регистрироваться антирекорды. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкую Demokrathaber.net, Минздрав сообщил, что по состоянию на 2 апреля в стране зарегистрировано наибольшее количество заражений за один день - 42 308 человек. Количество смертей за один день также высокое - 179. 

Всего в стране коронавирусом заразились 3.400.296 человек, умерли - 31892. 

За все время в стране проведено более 39 миллионов тестов.


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