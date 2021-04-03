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Главы МИД РА и Киргизии обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности

Главы МИД РА и Киргизии обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности

В рамках созванного 2 апреля в Москве заседания Совета министров иностранных дел СНГ, министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым. 

Как  передает Арменпресс, по сообщению МИД РА, в ходе встречи был затронут широкий круг двусторонней повестки дня. 

В этом контексте предприняты шаги по дальнейшему укреплению межгосударственного сотрудничества на основе добрых традиций дружбы между народами двух стран, в том числе путем развития динамики политического диалога, взаимных визитов и контактов на высоком уровне.

Министры иностранных дел особо подчеркнули необходимость активизации торгово-экономических связей и эффективного применения с этой целью согласованного инструментария в ЕАЭС и других структурах, также предпринять практические шаги по развитию сотрудничества в области энергетики и высоких технологий.  Министры также уделили внимание реализации культурных программ.  

Стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между двумя странами в многостороннем формате. Министры иностранных дел Казакбаеви  Айвазян также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.


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