Главы МИД РА и Киргизии обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности

В рамках созванного 2 апреля в Москве заседания Совета министров иностранных дел СНГ, министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Как передает Арменпресс, по сообщению МИД РА, в ходе встречи был затронут широкий круг двусторонней повестки дня.

В этом контексте предприняты шаги по дальнейшему укреплению межгосударственного сотрудничества на основе добрых традиций дружбы между народами двух стран, в том числе путем развития динамики политического диалога, взаимных визитов и контактов на высоком уровне.

Министры иностранных дел особо подчеркнули необходимость активизации торгово-экономических связей и эффективного применения с этой целью согласованного инструментария в ЕАЭС и других структурах, также предпринять практические шаги по развитию сотрудничества в области энергетики и высоких технологий. Министры также уделили внимание реализации культурных программ.

Стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между двумя странами в многостороннем формате. Министры иностранных дел Казакбаеви Айвазян также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.