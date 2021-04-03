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Вспышка свиной чумы была зарегистрирована в Японии

Вспышка свиной чумы была зарегистрирована в Японии

Власти префектуры Гумма на востоке Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках эпидемиологических мер будут уничтожены около 10 тыс. животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе.

В прошлый раз вспышка чумы свиней была выявлена на территории Гуммы в сентябре 2020 года. В декабре очаг инфекции также обнаружили в западной префектуре Миэ, а в январе - в соседней префектуре Вакаяма.

Отмечается, что этот вирус безопасен для  человека.

 


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