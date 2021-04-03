На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытыеавтомобильные дороги.

Как передает Арменпресс, В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Карилич.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов. С российской стороны здесь скопилось около 500 грузовиков.