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Газоснабжение в Капане будет прервано в плановом порядке

Газоснабжение в Капане будет прервано в плановом порядке

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в связи с проведением плановых работ 5 апреля с 10:00 часов  до 12:00 часов  в районе Давид Бек города Капан Сюникской области подача газа будет прекращена. 

«Приносим свои извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Дополнительную информацию можно получить по телефону 1-04», - как передает Арменпресс со ссылкой, говорится всообщении ЗАО «Газпром Армения».

 


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