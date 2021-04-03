Газоснабжение в Капане будет прервано в плановом порядке
10:57, 3 Апрель, 2021
ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в связи с проведением плановых работ 5 апреля с 10:00 часов до 12:00 часов в районе Давид Бек города Капан Сюникской области подача газа будет прекращена.
«Приносим свои извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Дополнительную информацию можно получить по телефону 1-04», - как передает Арменпресс со ссылкой, говорится всообщении ЗАО «Газпром Армения».
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