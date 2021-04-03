"Айастани Анрапетутюн".По следам «бредового проекта» Эрдогана

Еще в конце апреля 2011 года Реджеп Тайип Эрдоган (тогда еще премьер-министр Турции) объявил о некоем «бредовом проекте», который является одной из целей «Турция 2023». Это проект строительства Стамбульского канала, который соединит Черное и Мраморное моря и станет альтернативой Босфору. В последние дни этот вопрос снова стоит на повестке дня: в частности, министр окружающей среды и городского развития Турции Мурат Курум написал 29 марта в своем аккаунте в Twitter, что проект строительства нового канала в обход пролива Босфор (Стамбульский канал) уже одобрен.

Время от времени Турция так или иначе поднимает вопрос о пересмотре Конвенции Монтрё -пожалуй, с целью оценки нынешних настроений, что позволит ей сделать правильные выводы. Одного только желания для строительства альтернативного канала недостаточно, чтобы пойти на такой шаг. В одностороннем формате такое изменение ставит под угрозу существующие правила игры, нарушение которых будет иметь серьезные последствия не только для региональной, но и для более масштабной стабильности. С другой стороны, постановка вопроса позволяет Турции оказывать давление на другие стороны и пытаться найти наиболее выгодное для себя решение.

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