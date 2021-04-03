"Айастани Анрапетутюн". Доктрина должна быть разработана незамедлительно

2021 год будет решающим для ААЭС: будет проведен, пожалуй, самый сложный этап работ по модернизации и переоборудованию станции, после успешного завершения которого ААЭС получит разрешение (лицензию) Комитета по регулированию ядерной безопасности Республики Армения на продление срока эксплуатации еще на 10 лет. Более того, исходя из опыта аналогичных российских станций, на Армянской АЭС уже работают над удвоением срока службы.

Российская сторона (кстати, специалисты МАГАТЭ также, и об этом «АА» уже писала - А.М.)не видит в этом проблемы, так как у нее есть аналогичный опыт на своих АЭС. Одно бесспорно: безопасная эксплуатация станции всегда была и по-прежнему остается приоритетной задачей для всех нас.

В апреле этого года делегация ААЭС отбудет в Россию. Следует разработать концепцию двойного обновления. И, конечно же, не в 2026 году, а прямо сейчас. Процесс уже начался (мы дадим дополнительную информацию, как только наша делегация вернется, - А. М.). Следует отметить, что Росатом - единственная компания в мире, которая имеет право успешно работать на всех участках сети атомной энергетики.А модернизация 2-го энергоблока Армянской АЭС и продление срока эксплуатации - ключевой проект Армении и России в области атомной энергетики.

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