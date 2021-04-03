"Айастани Анрапетутюн". Заветы Апрельской войны

Четырехдневная Апрельская война носила разведывательный характер. Хотя после прекращения огня азербайджанские политики единогласно (естественно, не без разрешения Алиева) заявляли, что Азербайджан не может решить арцахский вопрос военным путеми Алиев уже не имеет права говорить о взятии Арцаха чилой, было очевидно, что последний использовал эту войну для оснащения своих вооруженных сил ипривлечениягосударств-союзников в следующую войну.

Более 100 наших мучеников, отдавших жизнь в четырехдневной войне, своими героическими подвигами оставили важный завет нашему народу: нам надо готовиться к следующей войне. И в этом направлении уже были предприняты необходимые действия.

Четырехдневная апрельская война стала для армянской стороны не только большимуроком, но и победой. Двадцать лет спустя Азербайджан снова почувствовал свою неспособность решить проблему военными средствами и обратился к Москве с просьбой о прекращении огня, прося армянскую армию прекратить контратаку и наступать и оставаться на звнятых на тот день позициях.

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