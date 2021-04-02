Капитолий в США заблокировали из-за внешней угрозы безопасности

Капитолий США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил сотрудник конгресса. Он сообщил в Twitter, что полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе.

"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении.

Журналист Fox News сообщила, что это связано с тем, что машина врезалась в ограждение, два человека замечены на носилках.

В ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки задали вопрос, как информируют президента США Джо Байдена, находящегося за пределами Вашингтона, о развитии ситуации в Капитолии, который, как стало известно ранее, заблокирован из-за "внешней угрозы безопасности".

"Я не в курсе происходящей ситуации в Капитолии", - ответила Псаки.