На Тайване в результате аварии поезда погибли более 50 человек

На Тайване в результате крупной железнодорожной аварии погибли не менее 51 человека, еще 146 были доставлены в больницы с различными травмами, сообщила транспортная администрация в Тайбэе в пятницу, 2 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, поезд сошел с рельсов при следовании через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

По сообщению транспортной администрации, спасатели с трудом пробились к четырем вагонам в тоннеле, которые сильно повреждены и доступ к которым сильно затруднен. Работники спасательных службы извлекли тела десятков погибших. Всего в поезде находилось 490 пассажиров.

Поезд следовал из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова. Причиной катастрофы стал грузовик без водителя, который выкатился с близлежащей стройки на рельсы перед выездом из тоннеля, сообщают тайваньские СМИ.