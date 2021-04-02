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Военнослужащие миротворческой бригады провели практические занятия по стрельбе

Военнослужащие миротворческой бригады провели практические занятия по стрельбе

Военнослужащие миротворческой бригады министерства обороны Армении 2 апреля в одном из военных училищ провели практические занятия по стрельбе.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, военнослужащие полностью выполнили поставленные перед ними задачи, поразив все цели.
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