Военнослужащие миротворческой бригады провели практические занятия по стрельбе
Военнослужащие миротворческой бригады министерства обороны Армении 2 апреля в одном из военных училищ провели практические занятия по стрельбе.Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, военнослужащие полностью выполнили поставленные перед ними задачи, поразив все цели.
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