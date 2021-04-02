Президент Армен Саркисян присутствовал на панихиде по герою Арцаха Аркадию Тер- Тадевосяну

Президент Армении Армен Саркисян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване сегодня присутствовал на панихиде по герою Арцаха генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.