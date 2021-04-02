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Решение суда по делу Кочаряна будет вынесено 6 апреля

Решение суда по делу Кочаряна будет вынесено 6 апреля
Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян завершил рассмотрение заявления стороны защиты о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна по статье 300.1 Уголовного кодекса и о прекращении дела по этой части. Как сообщает Арменпресс, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения. решение будет опубликовано 6 апреля в 17:45.
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