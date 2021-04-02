Вице-премьер Авинян представил новоназначенного министра высокотехнологической промышленности Айка Чобаняна

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян посетил министерство высокотехнологической промышленности и представил аппарату ведомства новоназначенного министра Айка Чобаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, Вице-премьер сначала поблагодарил Акопа Аршакяна за его работу, отметив, что он возглавил процесс создания министерства высокотехнологической промышленности, создав государственный институт с нуля. По словам Тиграна Авиняна, это было очень сложным делом и уже есть зафиксированные успехи в инновационных направлениях.

Представляя новоназначенного министра, Тигран Авинян отметил, что Айк Чобанян хорошо знаком с отраслью, был директором компании “UIT Expo”, основал две технологические компании. Вице-премьер добавил, что работа Айка Чобаняна на посту губернатора Тавушской области была эффективной, и выразил уверенность, что такая же эффективность сохранится и в новом статусе.

Вице-премьер обратил особое внимание на сферу военной промышленности как важную составляющую сопротивляемости и обороноспособности и подчеркнул, что эта сфера должна развиваться стремительными темпами. По его словам, должны быть активно продолжены разработанные министерством процессы в сферах оцифровки и образования.

Пожелав успехов новоназначенному министру, Тигран Авинян выразил надежду, что начатые Акопом Аршакяном работы будут успешно продолжены и министерство добьется новых высот в своей сфере.

Айк Чобанян поблагодарил правительство за доверие и предоставленную возможность возглавить сферу. “Успех нашей страны напрямую зависит от интеллекта, в частности, от наукоемкого направления и высокотехнологичной сферы”. Он отметил, что одна из главных гарантий успеха - это сотрудничество со всеми остальными сферами, а опорой должно быть технологическое сообщество: “Человеческий потенциал и человек должны быть самым важным объектом нашего внимания и вся наша программа развития должна быть построена вокруг него”.