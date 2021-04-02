Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Секретарь Совета безопасности Арцаха провел рабочее совещание 

Секретарь Совета безопасности Арцаха провел рабочее совещание 

Секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян 2 апреля провел рабочее совещание в связи с реализацией работ, проводимых оперативным центром по решению неотложных вопросов в приграничной зоне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Арцаха, были представлены мнения относительно мониторинга ситуации на линии соприкосновения и механизмов решения вопросов, требующих оперативного решения. Были обсуждены текущие вопросы, ответственные лица получили соответствующие поручения по их решению.

На встрече присутствовали министры здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, заместитель министра территориального управления, инфраструктуры и высокопоставленные представители командования миротворческого контингента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации