Вице-премьер Авинян воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 

Вице-премьер Тигран Авинян посетил сегодня воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 2016 года. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна.