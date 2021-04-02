Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Вице-премьер Авинян воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 

Вице-премьер Авинян воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 

Вице-премьер Тигран Авинян посетил сегодня воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 2016 года. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации