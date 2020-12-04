Предстоящие на 2 апреля мероприятия
17:47, Апрель 02, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:51 Вице-премьер Авинян воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны
- 17:47 Предстоящие на 2 апреля мероприятия
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-04-21
- 17:33 Безнаказанность порождает новые, более ужасные преступления: заявление омбудсмена
- 17:32 Азиатские индексы - 02-04-21
- 17:21 Глава МИД Армении на заседании СМИД СНГ подчеркнул необходимость возвращения армянских пленных
- 17:13 Подключение частных домов и фиксированной сети UCOM стало проще и доступнее
- 17:11 Армен Саркисян и Айк Чобанян обсудили перспективы развития технологической сферы
- 16:53 В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом COVID-19
- 16:24 Международные СМИ коснулись выставки, посвященной Китаю, проходящей при содействии Арменпресс
- 16:13 Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля в Вене
- 16:10 Депутаты НС Арцаха почтили память жертв трех Арцахских войн
- 16:07 Армен Саркисян обсудил с послом РФ вопросы повестки армяно-российских отношений
- 16:02 Айк Чобанян назначен министром высокотехнологичной промышленности Армении
- 15:56 Лавров подвел итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ
- 15:41 Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло
- 15:20 Юрий Хачатуров, Сейран Оганян и их защитники покинули зал заседаний
- 14:55 Араик Арутюнян воздал дань памяти жертвам Апрельской войны
- 14:54 Капитанскую повязку Роналду продали на благотворительном аукционе в Сербии за €63 тысячи
- 14:30 Приказом министра обороны Армении награждены военнослужащие войск РХБО МО РФ
- 14:25 Путин и Пашинян обсудят ход выполнения договоренностей по Арцаху
- 14:25 Финансовое содействие России пострадавшим в Арцахе составило около $ 15 млн
- 14:17 Студенты музыкального колледжа им. Романоса Меликяна на международных конкурсах одержали победы
- 14:12 Суд применил санкции в отношении адвокатов Роберта Кочаряна и прокуроров
- 14:09 Оперная певица Ани Пивазян на международном конкурсе заняла почетное второе место
21:03, 26.03.2021
Просмотрели 1974 раз Организация Media Defense подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана
16:50, 26.03.2021
Просмотрели 1534 раз Андраник Симонян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения
10:22, 26.03.2021
Просмотрели 1286 раз В Арцахе азербайджанские военные забрасывали камнями автомобили с армянскими госномерами
16:02, 27.03.2021
Просмотрели 1126 раз Два пассажирских поезда столкнулись в южной части Египта
16:46, 27.03.2021
Просмотрели 955 раз В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом