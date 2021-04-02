Азиатские индексы - 02-04-21

ТОКИО, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.58% и составил 29854.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.71% и составил 1971.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.52% и составил 3484.39 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28938.74 пункта.