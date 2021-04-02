Безнаказанность порождает новые, более ужасные преступления: заявление омбудсмена

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением по случаю 5-й годовщины Апрельской войны. Арменпресс представляет заявление Защитника прав человека Армении:

«Пять лет назад, именно в этот день, 2 апреля, азербайджанские нападения начались со зверств: утром 2 апреля 2016 г. Вагаршак Григорян, 12-летний ученик средней школы села Неркин Чартар Мартунинского района Арцаха, погиб в результате целевого нападения.

Еще четверо детей 11, 12 и 13 лет получили ранения. В тот же день азербайджанские солдаты на почве ненависти пытали, отрезали уши, а затем убили пожилую пару Валерика Халапяна и Рамзелу Варданян в их собственном доме в селе Талыш.

92-летняя мать Валерика Халапяна, Маруся Халапян, также была зверски убита, а их дом был полностью разрушен. Азербайджанские военнослужащие обезглавили Кярама Слояна, обезглавили его, потом фотографировались с его отрезанной головой и распространяли фото в социальных сетях, гордясь тем, что они сделали.

В Азербайджане Армения и армянский народ, граждане Армении на высшем уровне считаются врагами, выросло целое поколение, которое полно ненависти к армянам в результате распространяемым на государственном уровне ксенофобии и вражды. Президент Азербайджана гордится этим.

Описанные случаи - это лишь некоторые из множества пыток и зверств, совершенных Азербайджаном. Реальная ситуация такова, что проводится политика геноцида. Тому имеются объективные и конкретные доказательства.

Безнаказанность порождает новые, более ужасные преступления, свидетелями которых мы стали во время войны в сентябре-ноябре 2020 года».