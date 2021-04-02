Глава МИД Армении на заседании СМИД СНГ подчеркнул необходимость возвращения армянских пленных

В Москве 2 апреля состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в котором принял участие также министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между государствами-участниками СНГ, необходимые для повышения эффективности структуры шаги, а также ряд отраслевых программ.

В ходе встречи в узком составе министры иностранных дел государств-участников затронули актуальные региональные вопросы, а также одобрили проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В своем выступлении, касаясь значения Победы в Великой Отечественной войне, министр Айвазян отметил, что «это также четкий призыв к построению мира без войн, конфликтов и насилия».

В контексте вопросов региональной безопасности и стабильности министр Айвазян обратил внимание участников на гуманитарную ситуацию в Арцахе, сложившейся вследствие 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии с участием иностранных вооруженных террористов. В этом контексте были подробно представлены многочисленные военные преступления, совершенные Азербайджаном в ходе боевых действий: преднамеренные нападения на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с военнопленными. Было подчеркнуто, что эти действия были направлены на истребление коренного населения Арцаха на своей же Родине.

Министр Айвазян коснулся выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подчеркнув необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане.

Глава МИД Армении также поднял вопрос о вопиющих фактах вандализма против армянского религиозного и культурного наследия. В этом контексте министр подчеркнул недопустимость очередного культурного геноцида со стороны Азербайджана, отметив, что установить мир на руинах армянских церквей невозможно.

Подводя итоги своего выступления, Ара Айвазян отметил, что прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на принципах международного права, самоопределения и равенства народов в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

По итогам заседания подписан ряд документов.