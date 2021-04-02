В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом COVID-19

Научные сотрудники лаборатории геномики и иммуномики человека Института молекулярной биологии НАН РА, научной группы биоинформатики и кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Армяно-Российского университета провели расшифровку еще 12 полных геном нового коронавируса с применением секвенирования 3-го поколения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

“Образцы 18 марта были предоставлены Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

В отличие от январского исследования, в 10 из 12 полученных в марте образцах был обнаружен британский штамм коронавируса (B.1.1.7, VOC-202012/01).

Учитывая то обстоятельство, что не исключается вероятность заражения различными штаммами, Министерство здравоохранения еще раз призывает строго соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, сохранять расстояние не менее 1,5 м, часто мыть или дезинфицировать руки”, - говорится в сообщении МЗ.